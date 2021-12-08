الإصدار الثالث عشر لـمهرجان أفلام الموضة الدولي في روما

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - يقام في روما مهرجان أفلام الموضة الدولي في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر الحالي .



يعمل المهرجان من منظور بحث مستمر مكرس للعلاقة بين الموضة والسينما والأزياء ، مع التركيز على الصورة غير المادية واللغات السمعية والبصرية ، يقدم روميزون ، برعاية كلارا توسي بامفيلي ، في روما ، بعد باريس ، الإصدار الثالث عشر لـلمهرجان بالتعاون مع أليسيو دي نافاسكويس.



يقوم بالترويج لهذا الحدث بالتعاونروما كابيتال مع كازا ديل سينما و منظمة زيتيما بروجيتو كولتورا تمثل العروض والاجتماعات التي تستمر ثلاثة أيام ، مع الدخول المجاني ، من 10 إلى 12 ديسمبر ، بداية التعاون بين روميزون و كازا ديل سنما الذي سيستمر من 26 ديسمبر 2021 إلى 9 يناير 2022 ، مع عرض فيلم مخصص للسينما و الموضه.



المهرجان صممته وأخرجته ديان بيرنيت ، أيقونة الموضة العالمية والصحفية والرائدة الرقمية ظهر أسفوف الي النورفي عام 2008.



لمدة ثلاثة أيام ستستضيف صالة ديلوكس وفولونتي في كازا ديل سينما مجموعة مختارة من أكثر من ثمانين فيلم أزياء في المنافسة ، المراجعات والأفلام الروائية والوثائقية والاجتماعات. (أنسامد).



