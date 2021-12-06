جوتشي يفتتح مع فرانز كرالرخلال أسبوع كورتينا للموضة

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - اختار جوتشي أسبوع كورتينا
للموضة لافتتاح متجره في كوين دولوميت في قلب كورتينا دامبيزو
بالتعاون مع تاجر التجزئة التاريخي فرانز كرالر .
من لحظة افتتاحه حتى منتصف يناير ، سيُخصص المتجر بالكامل - الذي
يغطي 138 مترًا مربعًا حيث توجد مجموعات النساء والرجال من الملابس
والحقائب والإكسسوارات والأحذية - بالكامل لمجموعة The North Face
x Gucci.
تتميز بألوان ومطبوعات نابضة بالحياة وأقمشة مبتكرة وشعار موحد ،
وتجمع بين رسومات المنحنية وشريط الويب الأخضر والأحمر للمنزل ،
وتحتفي الدفعة الثانية من مجموعة The North Face x Gucci بروح
المغامرة بجميع أشكالها من االكلاسيكية ذات الذوق القديم ،
والمصنوعة من تصميمات The North Face الأصلية من التسعينيات ،
والملابس التقنية مع تصميم GG الكلاسيكي بالكامل ، والأحذية
الجبلية وحقائب الظهر.
لهذه المناسبة ، يعيد المتجر إنشاء عالم القطب الشمالي الذي
يلهم المجموعة نفسها. ..تنعكس الأضواء الباردة على الأسطح البيضاء
المحاطة بستائر فضية. يتم تحديد المساحة بواسطة سجاد يذكرنا
بمساحات من الثلج ، حيث تدعم العارضات العاكسة وشاشات العرض
الاتكاء التي تذكر أشكالها غير المنتظمة الجبال الجليدية الصغيرة.