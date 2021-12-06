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جوتشي يفتتح مع فرانز كرالرخلال أسبوع كورتينا للموضة
    (أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - اختار جوتشي أسبوع كورتينا للموضة لافتتاح متجره في كوين دولوميت في قلب كورتينا دامبيزو بالتعاون مع تاجر التجزئة التاريخي فرانز كرالر .

    من لحظة افتتاحه حتى منتصف يناير ، سيُخصص المتجر بالكامل - الذي يغطي 138 مترًا مربعًا حيث توجد مجموعات النساء والرجال من الملابس والحقائب والإكسسوارات والأحذية - بالكامل لمجموعة The North Face x Gucci.

    تتميز بألوان ومطبوعات نابضة بالحياة وأقمشة مبتكرة وشعار موحد ، وتجمع بين رسومات المنحنية وشريط الويب الأخضر والأحمر للمنزل ، وتحتفي الدفعة الثانية من مجموعة The North Face x Gucci بروح المغامرة بجميع أشكالها من االكلاسيكية ذات الذوق القديم ، والمصنوعة من تصميمات The North Face الأصلية من التسعينيات ، والملابس التقنية مع تصميم GG الكلاسيكي بالكامل ، والأحذية الجبلية وحقائب الظهر.

    لهذه المناسبة ، يعيد المتجر إنشاء عالم القطب الشمالي الذي يلهم المجموعة نفسها. ..تنعكس الأضواء الباردة على الأسطح البيضاء المحاطة بستائر فضية. يتم تحديد المساحة بواسطة سجاد يذكرنا بمساحات من الثلج ، حيث تدعم العارضات العاكسة وشاشات العرض الاتكاء التي تذكر أشكالها غير المنتظمة الجبال الجليدية الصغيرة.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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    روما ، إفتتاح الحديقة الحيوية المبتكرة على سطح الفاو

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