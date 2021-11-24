جي دابليو اندرسن في ميلانو في يناير للرجال أيضًا مع دونا

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - يعرض جي دابليو اندرسن مجموعته
الجديدة لملابس الرجال في ميلانو في ينايرالقادم أيضًا مع دونا
ويعتبر هذا الظهور الاول لمصمم الأزياء الأيرلندي الشمالي في
ميلانو في عروض الأزياء المتجولة .
ستقدم العلامة التجارية جي دابليو اندرسن التي أسسها المصمم
الأيرلندي الشمالي جوناثان أندرسون ، مجموعة FW22 للرجال ومجموعة
استكشافية للنساء في ميلانو في يناير كجزء من برنامج الغرفة
الوطنية للأزياء الإيطالية.
يقول جوناثان اندرسن "خلال المواسم القليلة الماضية ، أردت استكشاف
طرق جديدة لتقديم مجموعات JW Anderson مثل عرضنا في صندوق وآخر في
اطار برنامج يورجن تيلر.
كنت أرغب في العودة إلى تقديم عرض حي ولكن لتقديم شيء مختلف: هذه
المرة سنعرض في ميلانو ، المدينة التي أحبها والتي غالبًا ما
ألهمتني. "مع هذا العرض ، افتتح جوناثان أندرسون نموذجًا جديدًا
للعرض التقديمي المتجول لانه في فترة ما بعد الجائحة ، يريد تقريب
الجماهير من مختلف المدن حول العالم من رؤيته الإبداعية ، وسيتم
الكشف عن مكان العرض قريبًا. (أنسامد).