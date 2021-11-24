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موضة - عروض أزياء
جي دابليو اندرسن في ميلانو في يناير للرجال أيضًا مع دونا
    (أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - يعرض جي دابليو اندرسن مجموعته الجديدة لملابس الرجال في ميلانو في ينايرالقادم أيضًا مع دونا ويعتبر هذا الظهور الاول لمصمم الأزياء الأيرلندي الشمالي في ميلانو في عروض الأزياء المتجولة .

    ستقدم العلامة التجارية جي دابليو اندرسن التي أسسها المصمم الأيرلندي الشمالي جوناثان أندرسون ، مجموعة FW22 للرجال ومجموعة استكشافية للنساء في ميلانو في يناير كجزء من برنامج الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية.

    يقول جوناثان اندرسن "خلال المواسم القليلة الماضية ، أردت استكشاف طرق جديدة لتقديم مجموعات JW Anderson مثل عرضنا في صندوق وآخر في اطار برنامج يورجن تيلر.

    كنت أرغب في العودة إلى تقديم عرض حي ولكن لتقديم شيء مختلف: هذه المرة سنعرض في ميلانو ، المدينة التي أحبها والتي غالبًا ما ألهمتني. "مع هذا العرض ، افتتح جوناثان أندرسون نموذجًا جديدًا للعرض التقديمي المتجول لانه في فترة ما بعد الجائحة ، يريد تقريب الجماهير من مختلف المدن حول العالم من رؤيته الإبداعية ، وسيتم الكشف عن مكان العرض قريبًا. (أنسامد).

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