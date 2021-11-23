ايطاليا.. خطوط ملابس فاخرة للحيوانات الاليفة

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - انشأت دورالازياء الايطالية الفاخرة خطوطا خاصة لملابس الحيوانات الاليفة ..اخر دار قدمت الخط هو علامة فاي التجارية ، والتي بعد نجاح القطع المرقمة التي تم تقديمها العام الماضي مع Poldo Dog Couture ، تواصل التعاون وتطلق خط A / W 2022 حيث أعيد أيضًا استخدام سترتها المميزة للكلاب.



خصصت العلامات التجارية فندي وفرساتشي خطًا خاصًا من الملابس لفيدو كلها تقريبًا .



آ. أطلقت موسكينو أيضًا أول مجموعة حيوانات أليفة مخصصة للأصدقاء ذوي الأرجل الأربعة. أعاد المدير الإبداعي جيريمي سكوت تفسير الملابس المميزة للعلامة التجارية. تتكون المجموعة من 14 قطعة جاهزة للارتداء وإكسسوارات تشمل سترة راكب الدراجة النارية ، ومعطف ترنش ، وقلنسوة وسترة من النوع الثقيل ، وياقات ، ومقاود ، وأخيراً وعاء خزفي أبيض يحمل شعار موسكينو كوتير الذي لا مفر منه. تضم مجموعة 2021 الجديدة من Poldo Dog Couture بالتعاون مع Moncler سترة كلاسيكية من النايلون بألوان مختلفة ، بينما تتناوب الطباعة القابلة للانعكاس مع إصدار النايلون والصوف.



قدمت يونايتد باتس، العلامة التجارية الإيطالية ، الرائدة في إنتاج إكسسوارات الحيوانات الأليفة ، وشركة سيف ذي داك، الشركة الشهيرة للملابس الخالية من الحيوانات بنسبة 100٪ والتي تنتج السترات الواقية من الرصاص والمعاطف والسترات والسترات المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية ، مجموعة مبتكرة من المعاطف لأصدقائنا ذوي الأرجل الأربعة مع تقليل البصمة البيئية. إنها منتجات تتجاوز حدود الموضة ، تصنعها شبكة من الموردين يتم مراقبتها على مدار دورة الإنتاج بأكملها لإنشاء مجموعة قيمة ترضي وتضمن طلبات العملاء الأكثر تطلبًا والصديقة للبيئة. (أنسامد).



