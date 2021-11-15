انفصال دانيال لي عن دار بوتيغا فينيتا

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - اعلن دانيال لي ، المدير الإبداعي و مصمم الأزياء الإنجليزي لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا البالغ من العمر 35 عامًا والذي قام خلال ثلاث سنوات على رأس العلامة التجارية الشهيرة بأكياسها المنسوجة بتجديد صورتها وجعلها جذابة للأجيال الجديدة.



فاجأ اعلان لي والعلامة التجارية الإيطالية لمجموعة كيرينج عالم الأزياء في نفس الساعات التي اجتمع فيها المصممون والمشاهير في نيويورك ، لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا ، لتسليم جوائز مجلس مصممي الأزياء الأمريكية.



حصلت لي على ترشيحين كأفضل مصمم عالمي في فئتي الرجال والنساء ، بالإضافة إلى مشاركته في المسابقة كأفضل مصمم أيضًا في حفل توزيع جوائز الموضة في لندن المقرر في غضون أسبوعين.



دانيال لي مصمم أزياء إنجليزي. في يونيو 2018 ، تم تعيينه المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا.



في بيان ، شكر الرئيس التنفيذي لشركة كيرينج فرانسوا و هنري بينو المدير الابداعي لي على "العمل الفريد" الذي قدمه إلى بوتيغا فينيتا: "لقد جعلت رؤية الدارمتفردة واعدتها إلى قلب الموضة. لدوره في تنشيط بوتيغا فينيتا لي في عام 2019 ، حيث فازت الدار بأربع جوائز بريطانية للأزياء ، متفوقةً على أرقام ألكسندر ماكوين وستيلا مكارتني.



ولم يحدد كيرينج متى سيترك لي منصبه أو من سيحل محله ، لكنه أشار إلى أن الانفصال كان "قرارًا مشتركًا". كما أدى الإعلان إلى قلب عالم الموضة رأسًا على عقب في ضوء نجاح Lee في إدارة العلامة التجارية ولعدم وجود شائعات ، كما يحدث غالبًا في هذه الحالات ، عن توترات بينه وبين الإدارة المالية العليا. (أنسامد).



