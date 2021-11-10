عرض أزياء لكاماني في قصر كولونا مستوحى من أعمال روثكو

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - مع مجموعته الجديدة لخريف / شتاء 2021/22 ، يعود فيتوريو كامااني لاستلهام فن الرسم.



قدم المصمم من مجموعته الجديدة داخل مقهى الباروك في قصر كولونا ، التي قدمتها الصحفية ايلينا بارمجياني ، مديرة الحدث في الموقع المرموق ، أمام ردهة ضمت أيضًا المضيفين ، الأمراء جين وأسكانيو كولونا.



هذه المرة كانت اللوحات الأساسية لمارك روثكو هي التي لفتت انتباه المصمم ، الذي أعجب بلوحاته وربما كان قد تأمل لبعض الوقت في ألوان الفنان الأمريكي ، من بين ضربات الفرشاة الكثيفة باللونين الأزرق والأسود.



بالنسبة لليوم ، تم قلب الفروق الدقيقة اللونية التي أحب روثكو رسمها أفقيًا بواسطة كاماني الذي ضاعف اللون الأحمر أو الفوشيا الجزء الداخلي من القمصان والبدلات. ولكن حتى في "تنورة ناطحة السحاب" يخرج اللون من الطيات.



تلعب البلوزات دور "أنا أرى ، لا أرى" التأثير ، وتقدم خاتمة العرض أزياء مناسبة لساعات الظهيرة والمساء ، والتي اسماها المصمم بأنها "فساتين الساعة 19".



تبدو المعاطف على لوحات روثكو الداكنة المنقولة على الكشمير الرمادي والأسود والأزرق. حتى البنطلونات متقاطعة بضربات فرشاة زرقاء مضاءة بالأزرق والأخضر. يتم أيضًا إقران النغمات المحايدة مع عباد الشمس الأصفر والفراولة. أقمشة ثمينة من الكريب دي شين إلى الساتان ، ومن الشانتونج إلى الكشمير بمختلف الدرجات . (أنسامد).



