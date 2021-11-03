روما عروض: الفن و الموضة باسم الخطايا السبع

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تحت عنوان" الخطايا العظمي و العذاب الابدي" يقام في الفترة من 30 اكتوبر حتي 6 نوفمبر الحالي امام مقهي القرن الثامن عشر في ميدان كولونا في روما وهو المكان التاريخي الذي ضم معرض اميديو بروجلي عام 2018 تحت اسم " رؤية ووجوه رومانية" يشارك في المعرض المصممين اليساندرو انجيلوزي بفستان باللون الذهبي و ريناتو باليسترا بفستان طويل ازرق اللون وفيتوريو كاماياني بفستان بلون الكونياك و رافائيلا كوريل ببدلة باللون الاصفر و انطون جوليو جراند بجونلة من الدانتيل الاحمر الناريو جياني مولارو بفستان باللون الاخضر و اخيرا ريجينا شريكر بفستان باللون الاخضر ايضا.ترتدي الفساتين عارضات تحيط بها حيوانات رمزية ويجسد بروجلي الخطايا السبع علي هيئة فساتين مترجمة الي ملابس الهوت كوتير و موقعة باسم اشهر الخياطين في العالم . (أنسامد).



