روما عروض: الفن و الموضة باسم الخطايا السبع

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - تحت عنوان" الخطايا العظمي و
العذاب الابدي" يقام في الفترة من 30 اكتوبر حتي 6 نوفمبر الحالي
امام مقهي القرن الثامن عشر في ميدان كولونا في روما وهو المكان
التاريخي الذي ضم معرض اميديو بروجلي عام 2018 تحت اسم " رؤية
ووجوه رومانية"
يشارك في المعرض المصممين اليساندرو انجيلوزي بفستان باللون الذهبي
و ريناتو باليسترا بفستان طويل ازرق اللون وفيتوريو كاماياني
بفستان بلون الكونياك و رافائيلا كوريل ببدلة باللون الاصفر و
انطون جوليو جراند بجونلة من الدانتيل الاحمر الناريو جياني مولارو
بفستان باللون الاخضر و اخيرا ريجينا شريكر بفستان باللون الاخضر
ايضا.ترتدي الفساتين عارضات تحيط بها حيوانات رمزية ويجسد بروجلي
الخطايا السبع علي هيئة فساتين مترجمة الي ملابس الهوت كوتير و
موقعة باسم اشهر الخياطين في العالم . (أنسامد).