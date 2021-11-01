تعاون جديد بين كيم كارداشيان وفندي للأزياء والملابس الداخلية

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - بعد الحدث في عروض الأزياء مع
فيرساتشي ، حققت فندي Fendi التي صممها Kim Jones تعاونا آخر هذه
المرة مع النجمة الأمريكية كيم كارداشيان Kim Kardashian لكبسولة
Fendi x Skims المرتقبة للغاية ، والتي اشعلت الويب بالفعل .
تم الإعلان عن مجموعة الكبسولات المصممة بشكل مشترك والتي تم
الإعلان عنها اليوم الإثنين ، وتمزج بين رموز كلتا العلامتين
التجاريتين. كانت مجموعة FendixSkims للملابس وعارضات الأزياء
شائعات في دوائر الموضة ، تم نقلها من خلال دليل صيفي صور كيم جونز
وكيم كارداشيان (مؤسس Skims) مع دوناتيلا فيرساتشي. بالإضافة إلى
تشكيل الملابس الداخلية والجوارب (التي تشتهر بها ماركة كيم
كارداشيان Skims ، شاملة من حيث الأحجام ولون البشرة المتوفرة) .
تم تضمين الفساتين الضيقة للغاية ، بالإضافة إلى اللباس الداخلي
والقمصان.و تشير صورة الحملة المنشورة على حسابي الإنستغرام
لكليهما إلى اللون الفوشيا (أنسامد).