اكسبو دبي: دولتشي وغابانا تحتفل بالجمال الإيطالي

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - مشروع Dolce & Gabbana للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي هو احتفال بالجمال الإيطالي الأصيل تحت شعار "الجمال يوحد الناس".



من أجل هذا التكريم للجمال ، صممت Dolce & Gabbana وأنتجت تركيبًا يحتفي بالتراث الفني الإيطالي: هيكل معماري بأشكال باروكية ، نموذجي للهندسة المعمارية لحدائق القرن الثامن عشر في جنوب إيطاليا ، والتي تتطور بالقرب من الخضار الفخمة حديقة الجناح ومحاورة بألوانها.



الأعمدة المثمنة والمقاعد التي تم الحصول عليها من الجدار المنخفض مغطاة بالكامل بـ 1200 بلاط خزفي مصنوع بدقة ومرسومة يدويًا من قبل الخزافين الصقليين الرئيسيين مع تشابك الأزهار وسعف الجهنمية والفاكهة الحمضية والمناظر الطبيعية الريفية. في أعقاب التقليد الحرفي ، تم صنع كل بلاطة بمزيج من الطين ومسحوق الحمم الصقلية ومزينة بألوان طبيعية تم الحصول عليها من الأكاسيد المعدنية.



(أنسامد).



