ميلانو: النسخة السابعة من خريجي موضة ايطاليا من 24-26 اكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - تم اطلاق النسخة السابعة من خريجي موضة ايطاليا و هو الاسبوع الاول و الوحيد المفتوح للعامة والذي تروج له جمعية منصة نظام التدريب على الموضة ومخصص لأفضل طلاب أكاديميات ومعاهد ومدارس الأزياء الإيطالية.



سيعقد اسبوع الموضة في ميلانو في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر في شكل طبيعي ورقمي.



سيتم تقديم 70 فيديو كليب قام الطلاب بتصويرها حول تجارب و خبرات الطلبة في مدارس الموضة و 16 عرض ازياء سيتم اذاعتها علي الهواء علي بوابة خريجي موضة ايطاليا و علي منصة ارتس ثريد و الهدف من ذلك عمل الدعاية اللازمة علي المستوي الدولي .تضم مدارس تدريبات الموضة حوالي 10 الاف طالبو 4 الاف معلم . (أنسامد).



