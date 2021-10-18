عرض شانيل 7 ديسمبر في موقعه الجديد بباريس

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - تقدم شانيل مجموعتها مهنة الفن 2021/22 في 7 ديسمبرالقادم في باريس ، مع عرض أزياء على الموقع الجديد للدار المخصصة للأزياء في مقاطعة ام 19و هي مهداة إلى مهنة الفن ورش العمل الحرفية التي تساهم في الإبداع من هذه المجموعات الثمينة للدار.



الرقم 19 يمثل أحد الأرقام الرمزية لشانيل ، ومن الحرف ام الذي يرمز باللغة الفرنسية الي الموضة ، والأزياء ، والحرف اليدوية ، والمنازل والمصانع .



يضم هذا المبنى الفريد الذي تبلغ مساحته 25500 متر مربع ، والذي صممه المهندس المعماري رودي ريتشيوتي ، أحد عشر بيتًا فنيًا وستمائة من الحرفيين والخبراء الذين يعملون لصالح شانيل وغيرها من الأسماء الكبيرة الفاخرة تحت سقف واحد.



تسلط هذه المجموعة الفريدة من نوعها في عالم الموضة الضوء على ثراء وتنوع مجموعة مهنة الفن، في حوار إبداعي مع التطريز والمزارعين وصانعي الأحذية والقبعات وصانعي القفازات ، الذين يساهمون في جعل كل إبداع قطعة . استثنائي.



من خلال اختيار Le19M كخلفية لمعرض 2021/22 ، تؤكد شانيل مجددًا رغبتها في الاحتفال بهذا التراث الحرفي الاستثنائي .



(أنسامد).



