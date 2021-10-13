اسبوع المجوهرات من 11-17 اكتوبر..شارع مارجوتا كامبو ماريتسيو

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - يقام الاسبوع الاول للمجوهرات في روما في الفترة من 11 الي 17 اكتوبر في الشارع الشهير مارجوتا كامبو ماريتسيو ويعرض فيه المعلقات الثمينة و المجوهرات التي صممها المدرسة الحديثة اورافا رومانا.



يضم الاسبوع سلسلة من المعارض والمؤتمرات ستغزو قلب العاصمة الايطالية عبر شارع مارجوتا كامبو ماريتسيو.يهدف الحدث إلى تعزيز ونشر ثقافة المصممين المعاصرين والحقائق التاريخية لصياغة الذهب ، برعاية بلدية روما ، التابعة لغرفة التجارة الإيطالية الأمريكية في نيويورك .



سيعرض أكثر من 130 مصممًا عالميًا إبداعاتهم. في المعرضالذي سيدور حول علم الآثار والعمارة الرومانية القديمة ويمثلون مرحلة مثالية للمجوهرات. ومن بين الأهداف أيضًا ، هناك هدف إشراك الزوار في الجولات المصحوبة بمرشدين ، والتي يتم تنظيمها للتعريف بالعلاقة الوثيقة بين التاريخ وحكايات مدينتنا و فن الصياغة القديم. تم تنظيم مسارات الرحلات وفقًا لمقاطعات روما ، ولكل منها هويتها الخاصة ذات الطبيعة الفنية والمعمارية والعمرانية ، والتي سيتم سردها بواسطة مرشدين متخصصين. (أنسامد).



