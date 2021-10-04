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موضة - عروض أزياء
افتتاح قاعات عرض لجوتشي في قصر جالارتي سكوت
    (أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - افتتحت دار جوتشي للازياء عدد من القاعات التجريبية وقاعات العروض لمعرفة كافة مراحل مجموعة اريا التي صممها اليساندرو ميشيل وقدمها قدمها في ابريل الماضي ..انها جمتشي شيركولو ميلانو ..وهو مكان مؤقت تم افتتاحه في قصر جالاراتي سكوتي يوجد كذلك صالون و هو عبارة عن قاعة استماع تقدم اغاني لعدد من اصدقاء العلامة المشهورين مثل هاري ستايلز ويمكن في هذه الغرفة تسجيل قائمة الاستماع التي وضعت بمناسبة مرور 100 عام علي جوتشي بالاضافة الي صور داخل صورة الاعلان الكبيرة و التي تمنح تاثيرات مستوخاة من انماط مجموعة جوتشي 100 ويمكن الاستمتاع ايضا بمجموعة العاب فيديو جوتشي اركاد.

    في القاعة الثانية يمكن للزائرين السير علي مدرج عرض الازياء اريا تحت اضواء النيون وفلاشات الكاميرا ثم الجلوس في صالة العرض أو الدخول إلى غرفة الشاي. (أنسامد).

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