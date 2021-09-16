عرض ازياء صديق للبيئة في روما اليوم .. تكريما لفيرري

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - يقام مساء اليوم عرض ازياء للموضة المعاصرة تحت شعار "صنع في ايطاليا " و الاستدامة باستخدام مواد غير ضارة بالبيئة في ساحة اوجوستو ايمبيراتوري يقدمه بينو سترابيولي ومونيكا مارانجوني ويتضمن تسلسلا لفن الوان الموضة يتداخل مع العرض بعض الرقصات تقدمها لالينورا ابانياتو وبنجامين بيش التي تحضر العرض بشكل خاص بالاضافة الي الممثلين مانويلا ماندراتشيا وفابيو كوسيفوليا اللذان سيقدمان ابيات من الشعر من ديوان الامبراطور اوجست .



وسيعمل العرض علي تكريم المايسترو جيانفرانكو فيرري من خلال تقديم لوحة فنية حية بالرجوع الي الارشيف التاريخي لمؤسسة فيرري و التي سيقدم لها العمدة فيرجينيا راجي عملة الدولة التذكارية بمناسبة العيد 150 للعاصمة روما .سيشاهد الحاضرون عرضا متكاملا يقدم 90 فستان صديق للبيئة. (أنسامد).



