Moschino تكشف عن مجموعتها لربيع وصيف 2022

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - كشفت Moschino النقاب عن
مجموعتها لربيع وصيف 2022 خلال أسبوع الموضة في نيويورك. لهذه
المناسبة ، أعاد المصمم إحياء تسريحات الشعر من الماضي.
أسبوع الموضة قد عاد. قبل الانتقال إلى لندن أو ميلانو أو حتى
باريس ، بدأ أسبوع الموضة في نيويورك. إذا تم قلب التقويم الرسمي
رأسًا على عقب منذ جائحة Covid-19 ، فقد قدمت العديد من المسيرات
هذا العام بالفعل عرضا قديما.
هذا هو الحال بشكل خاص مع العلامة الإيطالية Moschino. لتقديم
مجموعته لربيع وصيف 2022 ، راهن جيريمي سكوت على عرض مبهج ومبدع
وملون وعودة على منصات العرض ، بفضل اختيار تسريحات الشعر.
قام بإجرائها مصفف الشعر Danilo علاجات تجميل الشعر التي اتخذت
بصمات الجمال من عصور مختلفة. (أنسامد).