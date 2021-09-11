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Moschino تكشف عن مجموعتها لربيع وصيف 2022
    (أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - كشفت Moschino النقاب عن مجموعتها لربيع وصيف 2022 خلال أسبوع الموضة في نيويورك. لهذه المناسبة ، أعاد المصمم إحياء تسريحات الشعر من الماضي.

    أسبوع الموضة قد عاد. قبل الانتقال إلى لندن أو ميلانو أو حتى باريس ، بدأ أسبوع الموضة في نيويورك. إذا تم قلب التقويم الرسمي رأسًا على عقب منذ جائحة Covid-19 ، فقد قدمت العديد من المسيرات هذا العام بالفعل عرضا قديما.

    هذا هو الحال بشكل خاص مع العلامة الإيطالية Moschino. لتقديم مجموعته لربيع وصيف 2022 ، راهن جيريمي سكوت على عرض مبهج ومبدع وملون وعودة على منصات العرض ، بفضل اختيار تسريحات الشعر.

    قام بإجرائها مصفف الشعر Danilo علاجات تجميل الشعر التي اتخذت بصمات الجمال من عصور مختلفة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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