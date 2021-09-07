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موضة - عروض أزياء
دورات في تصميم أزياء" صنع في إيطاليا"
    (أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - تأتي أكاديمية Pbs للأزياء والجمال لمساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما والذين لا يدرسون أو يعملون وليس لديهم أفكار واضحة لمستقبلهم.

    حصلت الأكاديمية على الإذن بتنظيم دورة ما بعد الدبلوم للتقنيات المتكاملة لتصميم الأزياء وإدارة الأعمال الحرفية في " صنع في إيطاليا ".

    توضح المديرة آنا ديل بريت - ستكون الدورى قادرة على تطوير تقنية جديدة المهنية المطلوبة بشدة في سوق العمل ، وتطوير العمليات والمنتجات ، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الحقيقية والافتراضية تم اعتماد وتمويل دورة Ifts (التعليم الفني العالي والتدريب) من منطقة لومباردي والصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF). (أنسامد).

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