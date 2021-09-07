دورات في تصميم أزياء" صنع في إيطاليا"

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - تأتي أكاديمية Pbs للأزياء
والجمال لمساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما
والذين لا يدرسون أو يعملون وليس لديهم أفكار واضحة لمستقبلهم.
حصلت الأكاديمية على الإذن بتنظيم دورة ما بعد الدبلوم للتقنيات
المتكاملة لتصميم الأزياء وإدارة الأعمال الحرفية في " صنع في
إيطاليا ".
توضح المديرة آنا ديل بريت - ستكون الدورى قادرة على تطوير تقنية
جديدة المهنية المطلوبة بشدة في سوق العمل ، وتطوير العمليات
والمنتجات ، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الحقيقية
والافتراضية
تم اعتماد وتمويل دورة Ifts (التعليم الفني العالي والتدريب) من
منطقة لومباردي والصندوق الاجتماعي الأوروبي (ESF). (أنسامد).