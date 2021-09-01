أسبوع الموضة في باريس سيشمل 37 عرض أزياء

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - تخطط اثنتان وتسعون علامة تجارية لتقديم عروض أزياء أو عروض تقديمية أو مجموعة رقمية خلال أسبوع الملابس الجاهزة للنساء في باريس من 27 سبتمبر إلى 5 أكتوبر ، حسبما أفاد الاتحاد المنظم للحدث يوم الثلاثاء.



تم كشف Balenciaga للعودة إلى جدول باريس ، وهو أول العلامات التجارية الكبرى لشركة Kering التي تعود إلى التقويم التقليدي بعد عرض أسابيع الموضة المنظمة منذ بداية الوباء. من بين الأشخاص الآخرين الذين يخططون للعودة إلى باريس ، ريك أوينز ، الذي قدم عروضه الأخيرة على فينيس ليدو ، وفالنتينو ومقرها روما ، والتي بقيت في إيطاليا في المواسم الأخيرة بسبب مخاوف من فيروس كورونا.



تشمل ماركات LVMH التي يتم عرضها عروض أسبوع الموضة في باريس ، ديور ، ولويس فويتون ، ولوي ، وجيفنشي ، على الرغم من عدم وجود Hedi Slimane's Celine في القائمة.



تشمل الإضافات الجديدة إلى التقويم عروض المصمم النجم راف سيمونز وعلامة باريس الناشئة Ludovic de Saint Sernin (وكلاهما يظهر عادة خلال أسبوع الملابس الرجالية) ، بالإضافة إلى العلامة التجارية البريطانية Paul Smith ، والعلامة الهولندية Botter ، و Shang Xia ، الفاخرة الصينية مدعومة من قبل عائلة أجنيلي الإيطالية وهيرميس).



ستقوم AZ Factory ، العلامة الجديدة المملوكة لشركة Richemont والتي أطلقها المصمم الراحل ألبير إلباز في يناير ، بتكريم مؤسسها الذي وافته المنية في أبريل بعد أشهر فقط من الكشف عن المجموعة الأولى للعلامة التجارية.



في المجموع ، سيشمل الأسبوع 37 عرضا مدرجا فعليا و 32 عرضا ماديا ،. (أنسامد).



