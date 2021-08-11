موضة بداية الألفينات تعود إلى الواجهة مجددا

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - تشهد الأزياء التي انتشرت بداية الألفية الحالية، عودة مجددا على الساحة العالمية، مع ظهور العديد من النجمات المؤثرات، مثل دوا ليبا وجيجي حديد وميلي سيرس، بأزياء تعود إلى بداية القرن الحالي.



فمن السترات والقبعات وملابس النوم الشهيرة في بداية الألفية، التي كانت في يوم من الأيام مصحوبة بإطلالة نجوم منهن باريس هيلتون وبريتني سبيرز وليندسي لوهان، وغيرهن، تجد هذه الموضة انتشارا جديدا على الساحة، بوجه جديدة.



وتكشف عمليات البحث عن الأزياء المحبوبة في السابق، على تطبيق "فستير كولكتيف Vestiaire Collective"، هذا الميل الجديد. فبين يناير وينيه الماضي، تضاعفت عمليات البحث عن أزياء بداية الألفية بنسبة 245% على أزياء "إيد هاردي".



كما شهدت عمليات البحث عن "فون دوتش" زيادة بنسبة 56%، و"جويسي كوتور" بـ 58%.



إلى جانب ذلك، فقد كان هناك انفجار في عمليات البحث عن خواتم إكريليك الضخمة، بمعدل 595%، المستوحى من اكسسوارت التسعينات وبداية الألفينات، بعد رؤيتها في صور السيلفي للمشاهير. (أنسامد).



