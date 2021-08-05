"دولتشي أند جابانا" تقدم مجموعة حصرية في كالا دي فولب

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - أعلن فندق كالا دي فولب الأيقوني في كوستا سميرالدا، الذي تديره شركة ماريوت الدولية، عن تعاون مع مجموعة "دولتشي أند جابانا"، الرائدة في مجال الأزياء، من أجل تقديم مجموعة حصرية داخل الفندق.



المشروع الجديد يحمل اسم "المجموعة الحصرية كالا دي فولب"، وهو مستوحى من الطبيعة والمنظر الخلاب للمنطقة التي يوجد فيها الفندق.



وتضم المجموعة فساتين وسترات وقمصان وقبعات وأوشحة للرجال والنساء، وستباع بشكل حصري في متجر كالا دي فولب، الموجود في الفندق.



أيضا، يمكن رؤية طباعة بطاقات بريدية بألوان حية ومشمسة، تظهر قاع المحيط الأزرق، ومناظر للمدن الساحلية، والرمل المذهب، على الأزياء المعروضة، الأمر الذي يجعل هذه الأزياء بمثابة سفر خيالي لأماكن مذهلة.



ورغم كونه أحد الأماكن الهامة للسياحة الفاخرة في كوستا سميرالدا، فإن كالا دي فولب، أصبح جزء لا يتجزأ من النسيح الاجتماعي والطبيعي لهذا الساحل الرائع، لذا فإن المجموعة الجديدة تستهدف الاحتفاء بهذا الفندق باعتباره عمل فني ومكان فاخر على البحر المتوسط.



(أنسامد).



