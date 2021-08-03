ميلانو: مبيعات الموسم الصيفي تسجل نموا بـ 35%

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - سجلت مبيعات الصيف للموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، لكنها لم تستعد بعد مستويات عام 2019، والتي ظلت تفوقها بنسبة 15%، بحسب بيانات الاتحاد العام للشركات والأنشطة المهنية والعمل المستقل Confcommercio.



ووفقا للبيانات، فقد بلغ متوسط إيصال الشراء للفرد بين 100 و105 يورو، بينما وصل متوسط الإنفاق الإجمالي لكل عائلة بين 350 و360 يورو.



وبين رئيس الشبكة المشاركة للاتحاد "vie di Confcommercio"، جابريل ميجناجي: "تم تأكيد فاعلية الخصومات في إعطاء دفعة للمبيعات، ولخلق مناخ من الثقة الأكبر، وبالتأكيد لا يمكن مقارنته بعام 2020 مع الإغلاق المرهق لما للأعمال وارتباك المستهلك".



ومن بين المنتجات الأكثر مبيعا في الخصومات الصيفية في ميلانو: الفساتين والسراويل والأحذية للنساء، والأدوات للأطفال، والقمصان والبناطيل والسترات للرجال. (أنسامد).



