نظارات Lozza في سجل الماركات الإيطالية التاريخية

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - دخلت Lozza ، أقدم ماركة نظارات إيطالية مملوكة لمجموعة De Rigo Group ، في السجل الخاص للعلامات التجارية الإيطالية التاريخية.



يقول بيان للشركة ان هذا القرار هو بمثابة"تقدير مرموق يشيد بمغامرة العلامة التجارية نتيجة الحدس الخاص لجيوفاني لوزا والأخوين فريسكورا الذين ابتكروا منطقة نظارات بيلونو الرائعة".



تأسست في عام 1878 ، صنعت Lozza تاريخ النظارات في إيطاليا والعالم ولا تزال تقدم حتى اليوم ، الجودة والإبداع من خلال مجموعاتها.



من القرن التاسع عشر إلى مسرح "فساماني" ، من نظارات الفراشة في الخمسينيات إلى "زيلو" من أجل السبعينيات ، من النماذج المستقبلية في نهاية الألفية الماضية إلى تلك المستوحاة من الطراز القديم ، تتميز Lozza بتصميمات مستوحاة من التقاليد ولكنها دائمًا معاصرة ومبتكرة.



من بين العوامل التي حددت نجاح Lozza بمرور الوقت: الأولوية في استخدام السليلويد ، وهو مادة بلاستيكية متطورة مشتقة من السليلوز في تصميم نماذجها. (أنسامد).



