اختتام أسبوع تاو مودا باجتماع المشترين الدوليين

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - أنتهت النسخة الثانية والعشرون من أسبوع Taomoda الذي أقيم في تاورمينا في الفترة من 13 إلى 21 يوليو ، وبلغت ذروتها في أمسية الاحتفال التي أقيمت في 16 يوليو في المسرح القديم لتسليم جوائز تاو .



و قد اعطي الحدث مساحة لسلسلة من الاجتماعات بين المشترين الدوليين الضيوف من والعلامات التجارية الصقلية المختارة لمشروع Taomoda Sicily.



ركز المشروع ، المدعوم من المجلس الإقليمي للأنشطة الإنتاجية ، الضوء على بعض العلامات التجارية المصنوعة في صقلية والتي تمكنت من تصدير تقاليد الحرفيين للجزيرة إلى العالم وربطها ، وتوسيع شبكتها التجارية ، مع المشترين. الروس الذين شاركوا في الحدث ، أيضًا بفضل التعاون مع Camera Buyer Italia واتحاد المشتري الروسي ومؤسسة إيطاليا والصين.



من بين العلامات التجارية الـ 24 المختارة لإصدار عام 2021 من Taomoda Sicily ، والتي مثلت صنع في صقلية وتقاليدها الحرفية التي تعود إلى قرون ، ألكسندرا بيليجرينو ، أسكياري ، أميليا كازابلانكا ، كوكادور ، فلافيا بينيلو ، جاتشي ، جيانلوكا أليبراندو ، لو كامين ، مولو كل شيء ، سالفو بريستي ، مشغل أزياء تينارينا.



كما أتيحت الفرصة لجميع هذه العلامات التجارية لتقديم عرض أزياء من خلال عرض جماعي خلال حفل الافتتاح في 16 يوليو. (أنسامد).



