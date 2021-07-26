اختتام أسبوع تاو مودا باجتماع المشترين الدوليين

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - أنتهت النسخة الثانية والعشرون من
أسبوع Taomoda الذي أقيم في تاورمينا في الفترة من 13 إلى 21 يوليو
، وبلغت ذروتها في أمسية الاحتفال التي أقيمت في 16 يوليو في
المسرح القديم لتسليم جوائز تاو .
و قد اعطي الحدث مساحة لسلسلة من الاجتماعات بين المشترين الدوليين
الضيوف من والعلامات التجارية الصقلية المختارة لمشروع Taomoda
Sicily.
ركز المشروع ، المدعوم من المجلس الإقليمي للأنشطة الإنتاجية ،
الضوء على بعض العلامات التجارية المصنوعة في صقلية والتي تمكنت من
تصدير تقاليد الحرفيين للجزيرة إلى العالم وربطها ، وتوسيع شبكتها
التجارية ، مع المشترين. الروس الذين شاركوا في الحدث ، أيضًا بفضل
التعاون مع Camera Buyer Italia واتحاد المشتري الروسي ومؤسسة
إيطاليا والصين.
من بين العلامات التجارية الـ 24 المختارة لإصدار عام 2021 من
Taomoda Sicily ، والتي مثلت صنع في صقلية وتقاليدها الحرفية التي
تعود إلى قرون ، ألكسندرا بيليجرينو ، أسكياري ، أميليا كازابلانكا
، كوكادور ، فلافيا بينيلو ، جاتشي ، جيانلوكا أليبراندو ، لو
كامين ، مولو كل شيء ، سالفو بريستي ، مشغل أزياء تينارينا.
كما أتيحت الفرصة لجميع هذه العلامات التجارية لتقديم عرض أزياء من
خلال عرض جماعي خلال حفل الافتتاح في 16 يوليو. (أنسامد).