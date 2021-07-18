دار فالنتينو للازياء تعرض مجموعتها في البندقية

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - اختارت دار الأزياء الإيطالية فالنتينو ترسانة البندقية لعرض مجموعتها من الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2021-2022 على منصة عرض على البحيرة.



اختار بيير باولو بيتشولي المدير الإبداعي لدار Valentino عرض تشكيلة الموسم الجديد في مدينة البندقية، حيث أوضح قبل بدء العرض أن " البندقية كانت جزءًا من الرؤية التي كانت لدي منذ البداية".



وأضاف : البندقية هي المكان الوحيد في العالم لتقديم مثل هذه المجموعة، في سياق لا يمكن فيه إضافة أو إزالة أي شيء.



كان العرض مبهرا للغاية، حيث سارت عارضات الأزياء على المنصة، لتظهر انعكاسات ألوان على الماء.



يعتبر هذا العرض هو أول عرض تقدمه دار Valentino في البندقية بفضل بيتشولي بمشروع مستوحى من الفن، حيث تحمل المجموعة اسم "Valentino Des Ateliers"، لتجمع بين عالم الموضة والفن. (أنسامد).



