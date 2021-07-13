افتتاح معرض بولغاري للتراث في روما

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - يفتح معرض بولاغري للتراث دومفوس أفريا ابوابه لاستقبال الجمهور في روما في المتجر التاريخي في شارع فيا كوندوتي ،و هي منطقة عرض جديدة تفتتح بولغاري مساحة عرض جديدة في البوتيك التاريخي في Via Condotti في روما بمعرض لبعض المجوهرات من مجموعة التراث ، Quintessentially Bvlgari.



تقع المنطقة الجديدة المخصصة للمعارض بمجرد عبور عتبة المتجر ، أول غرفة على اليسار تصبح DomvsAvrea- مفتوحة كل يوم مع دخول مجاني ، تم إنشاء المنطقة الجديدة لاكتشاف تاريخ مجوهرات بولغاري ، تطور التصميم والأيقونات التي جعلت نجاح العلامة التجارية.



لن يتم عرض المجوهرات فحسب ، بل سيتم أيضًا عرض المستندات والمجلات القديمة والحملات الإعلانية والرسومات الأرشيفية لتكوين قطع بأسلوب كان ناجحًا لمدة 130 عامًا.



تقوم DomvsAvrea بجمع وإعادة إطلاق عصا Domvs ، وهي منطقة المعرض الواقعة في الطابق الأول من المتجر والتي سيتم تخصيصها الآن لمعرض إبداعات المجوهرات الراقية المعاصرة.



اختيار الغرفة التي ستستضيف DomvsAvrea ليس من قبيل الصدفة: من الثلاثينيات إلى الثمانينيات ، كانت في الواقع "Sala degli Argenti" ، مكرسة لمجموعة الأواني الفضية الفنية لعائلة بولغاري وإشادة بأصول صائغ الفضة لمؤسس شركة Sotirio Bulgarians.



تلك مساحة اعدت في عام 1934 عندما تم توسيع المتجر في فيا كوندوتي من قبل ابني سوتيريو ، جورجيو وكوستانتينو ، اللذين توليا قيادة الشركة العائلية بعد وفاة والدهما. منذ ذلك الحين وعلى مدى عقود ، تم الحفاظ بعناية على الأثاث الخشبي الأصلي وخزائن العرض الأنيقة.



نظرًا لتزايد مجموعة التراث باستمرار ، تشتمل المجموعة على عمليتي شراء استثنائيتين جديدتين ، لم يتم عرضهما من قبل: الأولى عبارة عن سوار من خمسينيات القرن الماضي مرصع بالياقوت والألماس وكابوشون من الياقوت الأزرق المملوك لزوجة ممول روماني مرموق ومدير تنفيذي رياضي. ظلت الجوهرة في مجموعة العائلة لأكثر من 60 عامًا قبل أن تصبح جزءًا من مجموعة التراث.



الياقوت الأزرق الفاتح الرائع كابوشون من سريلانكا هم أبطال مجموعة البلاتين والألماس في الأربعينيات من القرن الماضي والتي كانت تنتمي إلى عائلة أرستقراطية إسبانية.



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