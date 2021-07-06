270 شركة في معرض "ميلانو أونيكا" لإنعاش الموضة

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - تشارك 270 شركة مختصة في الموضة في النسخة الثالثة والثلاثين من معرض "ميلانو أونيكا Milano Unica" الذي يتم تنظيمه في فيرا ميلانو، بزيادة 27% عن النسخة التي تم تنظيمها في سبتمبر 2020.



ومن بين الشركات العارضة 224 شركة إيطالية، و46 شركة قادمة من الخارج، والتي تعرض منسوجاتها واكسسوارتها الفاخرة لجميع الفئات، الرجال والنسا والأطفال لعام 2022 و2023.



وشدد رئيس المعرض، أليسندرو باربريس كانونيكو على أهمية هذه النسخة الحالية من المهرجان التي تعقد على أرض الواقع، حيث أنه ستوجه رسالة ثقة لجميع القطاع.



وتابع باربريس كانونيكو بالقول: "صعوبات السفر خاصة من الصين والولايات المتحدة وبرطانيا لم تثبط عارضينا، الذين أعطوا إشارة مهمة للوحدة والمشاركة"، قبل أن يضيف: " في الواقع، الشركات لم تبقى مكتوفة الأيدي خلال الوباء، ولكن استمرت في الاستثمار في البحث عن نسيج جديد واكسسوارات تمتاز بالإبداع والاستدامة".



(أنسامد).



