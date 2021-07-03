روما : تراجان تستضيف معرض" فايجيتال للاستدامة" في الموضة

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - ستستضيف أسواق تراجان في روما ، أحد أهم المواقع الأثرية في العالم ، "معرض فايجيتال للاستدامة" في 5 يوليو ، وهو يوم مخصص بالكامل للاستدامة في الموضة والتصميم.



تنظم المعرضض جمعية ابتكار الأزياء المستدامة - التي تم إنشاؤها للترويج للعلامات التجارية الجديدة التي وُلدت وفقًا لمعايير الاستدامة ودعم العلامات التجارية التقليدية في تحولها نحو الإنتاج الذي يحترم الكوكب هذا هو الحدث الدولي الذي سيجمع بين الخبراء والمصممين والمديرين والشركات التقليدية و الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.



(أنسامد).



