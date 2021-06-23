موضة-التاروما 7-10 يوليو : المتأهلين النهائيين 2021

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - تقام النسخة الصيفية مسابقة
التاروما الرقمية للموضة في الفترة من 7 الي 10 يوليو القادم كما
يقام حفل توزيع الجوائز في استوديوهات Cinecittà .
إعادة الميلاد هو الخيط المشترك الذي ألهم الأعمال التي شاهدتها
لجنة المشروع الكشفي الذي روج له Altaroma و Vogue Italia ، من هو
التالي؟ 2021 (Wion 2021) ، تم تحقيقه بفضل دعم غرفة التجارة في
روما ومنطقة لاتسيو.
لم تعد السيولة بين الجنسين والشمول والاستدامة اتجاهات بل ضرورات
، كما يتضح من المشاركة في دعوة المصممين المهتمين بهذه القضايا ،
والذين يجدون أنفسهم في اختيار 12 مشاركًا ، مقسمين إلى فئتي
prêt-à-Porter والإكسسوارات ، ومن التجديدات لهذا الموسم أيضًا ،
انضمام قسم الرجال.
تُمنح العلامات التجارية للمسابقة الفرصة لعرض إبداعاتها أمام
لجنة تحكيم من الخبراء الدوليين ، والحصول على الدعم اللازم لتوحيد
أسمائهم في الأسواق المحلية والأجنبية (أنسامد).