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موضة-التاروما 7-10 يوليو : المتأهلين النهائيين 2021
    (أنسامد) - يونيو 23 - روما - تقام النسخة الصيفية مسابقة التاروما الرقمية للموضة في الفترة من 7 الي 10 يوليو القادم كما يقام حفل توزيع الجوائز في استوديوهات Cinecittà .

    إعادة الميلاد هو الخيط المشترك الذي ألهم الأعمال التي شاهدتها لجنة المشروع الكشفي الذي روج له Altaroma و Vogue Italia ، من هو التالي؟ 2021 (Wion 2021) ، تم تحقيقه بفضل دعم غرفة التجارة في روما ومنطقة لاتسيو.

    لم تعد السيولة بين الجنسين والشمول والاستدامة اتجاهات بل ضرورات ، كما يتضح من المشاركة في دعوة المصممين المهتمين بهذه القضايا ، والذين يجدون أنفسهم في اختيار 12 مشاركًا ، مقسمين إلى فئتي prêt-à-Porter والإكسسوارات ، ومن التجديدات لهذا الموسم أيضًا ، انضمام قسم الرجال.

    تُمنح العلامات التجارية للمسابقة الفرصة لعرض إبداعاتها أمام لجنة تحكيم من الخبراء الدوليين ، والحصول على الدعم اللازم لتوحيد أسمائهم في الأسواق المحلية والأجنبية (أنسامد).

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