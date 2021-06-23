موضة-التاروما 7-10 يوليو : المتأهلين النهائيين 2021

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - تقام النسخة الصيفية مسابقة التاروما الرقمية للموضة في الفترة من 7 الي 10 يوليو القادم كما يقام حفل توزيع الجوائز في استوديوهات Cinecittà .



إعادة الميلاد هو الخيط المشترك الذي ألهم الأعمال التي شاهدتها لجنة المشروع الكشفي الذي روج له Altaroma و Vogue Italia ، من هو التالي؟ 2021 (Wion 2021) ، تم تحقيقه بفضل دعم غرفة التجارة في روما ومنطقة لاتسيو.



لم تعد السيولة بين الجنسين والشمول والاستدامة اتجاهات بل ضرورات ، كما يتضح من المشاركة في دعوة المصممين المهتمين بهذه القضايا ، والذين يجدون أنفسهم في اختيار 12 مشاركًا ، مقسمين إلى فئتي prêt-à-Porter والإكسسوارات ، ومن التجديدات لهذا الموسم أيضًا ، انضمام قسم الرجال.



تُمنح العلامات التجارية للمسابقة الفرصة لعرض إبداعاتها أمام لجنة تحكيم من الخبراء الدوليين ، والحصول على الدعم اللازم لتوحيد أسمائهم في الأسواق المحلية والأجنبية (أنسامد).



