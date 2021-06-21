ازياء:Msgm ملابس مصنوعة يدويا تتسم بالرومانسية

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - قال ماسيمو جورجيتي مدير ابداع
دار Msgm للازياء انه استلهم مجموعته للصيف القادم التي تتسم
بالرومانسية و الشاعرية من صور ستيفن ميلنر و من خلال لقاءاته مع
شباب ايطالي مبدع مثل دي جي لورينزو سيني و الذي تدور اغنيته
canone infinito تصاحب الفيديو الذي تم تصويره في توسكانا.
إنها قصة اغنية تتاتابع فيها اللحظات في يوم طويل على شاطئ
مهجور ، تلك القصة التي تبرز اليوم كيف أن "إظهار الجلد هو وسيلة
للحصول علي فيتامين د".
هذا الجزء ، الذي ينقسم إلى ملابس فنية وأداء ، مصحوب بقسم يتميز
بالصناعة اليدوية تماما ، مع بنطلونات وبلوزات بشريط قطني ، بلوفر
موهير محبوك يدويًا مع حورية البحر وملابس من القنب الرملي وسترات
واربطة مصبوغة بألوان عضوية.
تنتشر في كل مكان ، أنماط بحرية لأسماك القرش والأصداف المربوطة
بالثقوب و المنقوشة علي الملابس ، والتي تعود إلى القمصان
الرياضية والسراويل الضيقة من الليكرا ، ارتداء القمصان وشورت
برمودا من البوبلين أو في قطن الجاكار ، بينما تصبح الأسماك
الكبيرة ذات الألوان الزاهية مطبوعة علي القمصان التي يمكن
ارتداؤها علي بدلات الغوص . (أنسامد).