ازياء:Msgm ملابس مصنوعة يدويا تتسم بالرومانسية

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - قال ماسيمو جورجيتي مدير ابداع دار Msgm للازياء انه استلهم مجموعته للصيف القادم التي تتسم بالرومانسية و الشاعرية من صور ستيفن ميلنر و من خلال لقاءاته مع شباب ايطالي مبدع مثل دي جي لورينزو سيني و الذي تدور اغنيته canone infinito تصاحب الفيديو الذي تم تصويره في توسكانا.



إنها قصة اغنية تتاتابع فيها اللحظات في يوم طويل على شاطئ مهجور ، تلك القصة التي تبرز اليوم كيف أن "إظهار الجلد هو وسيلة للحصول علي فيتامين د".



هذا الجزء ، الذي ينقسم إلى ملابس فنية وأداء ، مصحوب بقسم يتميز بالصناعة اليدوية تماما ، مع بنطلونات وبلوزات بشريط قطني ، بلوفر موهير محبوك يدويًا مع حورية البحر وملابس من القنب الرملي وسترات واربطة مصبوغة بألوان عضوية.



تنتشر في كل مكان ، أنماط بحرية لأسماك القرش والأصداف المربوطة بالثقوب و المنقوشة علي الملابس ، والتي تعود إلى القمصان الرياضية والسراويل الضيقة من الليكرا ، ارتداء القمصان وشورت برمودا من البوبلين أو في قطن الجاكار ، بينما تصبح الأسماك الكبيرة ذات الألوان الزاهية مطبوعة علي القمصان التي يمكن ارتداؤها علي بدلات الغوص . (أنسامد).



