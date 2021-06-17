فالنتينو إسكيب..مستوحاة من أرشيفات الدار من الستينيات

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - تستوحي مجموعة Valentino Escape 2021 الكبسولة الإلهام من أرشيفات الدار المليئة بالمطبوعات من أواخر الستينيات والتي تنبض بالحياة من خلال الزخارف الخفيفة ولوحة الألوان النابضة بالحياة للرجال والنساء.



موضوع المجموعة الجديدة هو البحث عن مكان آخر: رحلة عبر الأراضي البعيدة لاحتضان جمال الطبيعة.



اللون والتصميم والرقة للتعبير عن الشعور بالخفة والشخصيات المختلفة التي تشترك في رؤية الحرية والتعبير عن الذات على خلفية جميلة لقضاء عطلة الأحلام.



يتخلل جو رومانسي مجموعة Valentino Escape 2021 الجديدة: قفطان وفساتين وشورتات ولبس للبحر ، وإكسسوارات مثل الصنادل والحقائب ومناشف الشاطئ المفعمة بالحيوية والأناقة. (أنسامد).



