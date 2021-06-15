ميلاد اول حذاء مصنوع من مجوهرات فلورنسا

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - تم الاعلان عن ميلاد فيورنزا و هي اول حذاء مصنو من المجوهرات من تصميم برانديمارتي و فابيو روسكوني و هو مصنوع بالكامل من فلورنسا بالطرق الفنية التقليدية القديمة جدا..



اعتمدت فكرة هذا الحذاء علي إطلاق منتج مبتكر يمكن أن يصبح رمزا للمدينة في جميع أنحاء العالم.



صنعت فيورنزا من الجلد بالاضافة لبعض التفاصيل الحصرية مثل خلخال القدم المصنوع من الفضة بواسطة حرفيين من برانديمارتي ..و يتحول الخلخال الي غويشتين يمكن دمجهما لعمل كولييه قيم يحيط بالقدم.



في بيان لهما قال روسكوني و برانديمارتي "انه لاعادة استئناف الحياة العادية بعد كورونا كان يتحتم علينا توحيد جهودنا خاصة و ان العمالة اليدوية تمر بازمة طاحنة وفقا لاخر الاحصاءات و ان 7000 قد فقدوا وظائفهم فعليا بالاضافة لمخاطر فقدان بعض الحرف للابد.



وسيتم عرض الحذاء للبيع بالحجز المسبق و بكميات محدودة و تحمل توقيع فابيو ريسكوني صاحب العلامة التوسكانية لاحذية السيدات و التي انشئت عام 1998 و مؤسسة برانديمارت. (أنسامد).



