فيراري لأول مرة في عالم الموضة ، الأحمر على المنصة

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - ظهرت فيراري لأول مرة في عرض الأزياء الراقية وهي مرشحة لتصبح علامة تجارية فاخرة على المنصة .



عرضت في Maranello ، أول مجموعة مصمم مع Cavallino Rampante ، موقعة من قبل المدير الإبداعي Rocco Iannone ، مصمم جورجيو أرماني السابق: سترات للنساء والرجال ، قمصان ، فساتين من التويد الحريري المطبوع ، تستخدم أيضًا للقمصان النسائية و الحقائب والأحذية.



الألوان السائدة في المجموعة ، والتي تتضمن أيضًا خطًا للأطفال ، هي الأكثر رمزية للعلامة التجارية: أحمر فيراري ولون خاص من الأصفر ، جيالو دي مودينا ، موجودان أيضًا على خلفية الرمز الأحمر...



طبعات القماش مأخوذة من أرشيف فيراري ومن أغلفة المجلات من الأربعينيات والخمسينيات والستينيات.



ومن بين الحاضرين في عرض الأزياء ، سائقو سكوديريا فيراري ، تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز مع المدير الرياضي ماتيا بينوتو ، رئيس الغرفة من Fashion Carlo Capasa ، ورجل الأعمال Federico Marchetti ، والشيف Massimo Bottura الذي سيدير ;;مطعم Cavallino في مارانيلو.



تعتبر أعمال فيراري الجديدة جزءًا جديدًا من إستراتيجية Exor ، الشركة القابضة لعائلة Agnelli ، والتي تهدف إلى لعب دور رائد في عالم الموضة ، كما يتضح من الاستثمار مع Hermes في Shang Xia الصينية وشراء 24٪ من Christian Louboutin ، العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة للأحذية النسائية ذات النعل الأحمر. (أنسامد).



