فيراري لأول مرة في عالم الموضة ، الأحمر على المنصة

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - ظهرت فيراري لأول مرة في عرض
الأزياء الراقية وهي مرشحة لتصبح علامة تجارية فاخرة على المنصة .
عرضت في Maranello ، أول مجموعة مصمم مع Cavallino Rampante ،
موقعة من قبل المدير الإبداعي Rocco Iannone ، مصمم جورجيو أرماني
السابق: سترات للنساء والرجال ، قمصان ، فساتين من التويد الحريري
المطبوع ، تستخدم أيضًا للقمصان النسائية و الحقائب والأحذية.
الألوان السائدة في المجموعة ، والتي تتضمن أيضًا خطًا للأطفال ،
هي الأكثر رمزية للعلامة التجارية: أحمر فيراري ولون خاص من الأصفر
، جيالو دي مودينا ، موجودان أيضًا على خلفية الرمز الأحمر...
طبعات القماش مأخوذة من أرشيف فيراري ومن أغلفة المجلات من
الأربعينيات والخمسينيات والستينيات.
ومن بين الحاضرين في عرض الأزياء ، سائقو سكوديريا فيراري ،
تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز مع المدير الرياضي ماتيا بينوتو ،
رئيس الغرفة من Fashion Carlo Capasa ، ورجل الأعمال Federico
Marchetti ، والشيف Massimo Bottura الذي سيدير ;;مطعم Cavallino
في مارانيلو.
تعتبر أعمال فيراري الجديدة جزءًا جديدًا من إستراتيجية Exor ،
الشركة القابضة لعائلة Agnelli ، والتي تهدف إلى لعب دور رائد في
عالم الموضة ، كما يتضح من الاستثمار مع Hermes في Shang Xia
الصينية وشراء 24٪ من Christian Louboutin ، العلامة التجارية
الفرنسية الشهيرة للأحذية النسائية ذات النعل الأحمر. (أنسامد).