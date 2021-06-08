مشروع ارماني / كازا .. مساكن موسكو الجديدة

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - أبرم جورجيو أرماني وشركة التطوير العقاري الروسية Vos'hod اتفاقية شراكة لإنشاء مشروع سكني "Armani / Casa Moscow Residences" ، الذي سيتم بناؤه في موسكو ، على بعد خطوات قليلة من معرض الفنون الحكومي تريتياكوف.



سيقوم استوديو Armani / Casa Interior Design ، تحت إشراف جورجيو أرماني ، بتصميم الديكورات الداخلية لـ 26 مسكنًا ومنطقة مشتركة.



يقول بيت ازياء أرماني - تعمل علي تحقيق فكرتنا عن نمط الحياة النهائي في مشاريع الإسكان حيث لا أتخيل المفروشات فقط ، ولكن بالتعاون مع خبراء التطوير العقاري مثل فوشود نحدد المساحات.



و يقول البيان هذا المشروع الجديد في موسكو يجعلني فخورة بتقديم رؤيتي للعيش في مكان غني بالتاريخ والثقافة. المنظور هو تقديم وجهة نظر شخصية على "العيش باسم الأناقة الخالدة". (أنسامد).

