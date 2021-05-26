مديران ابداعيان لبيت الازياء تروساردي

(أنسامد) - مايو 26 - روما - سرحات إيشك وبنيامين أ. هوسيبي هما المديران الإبداعيان الجديدان لدار الأزياء الايطالية العريقة Trussardi ، اوضحت الدار في بيان لها أن الثنائي سيقود المسار الجديد للعلامة التجارية تحت علامة Trussardi واحدة وسيشرفان على جميع الجوانب فيما يتعلق بالعلامة التجارية والصورة ، من التصميم إلى العلامة التجارية.



يشتهر سرهات إيشك وبنيامين أ. هوسبي بعلامتهما التجارية المحدودة ، التي تأسست في برلين في عام 2016 ، والتي جلبت معها القضايا المتعلقة بمفاهيم الشمولية والمسؤولية الاجتماعية إلى مركز الاهتمام.



يقول ايشك وهوسيبي "تبرز تروساردي لتراثها وإمكاناتها الهائلة.



لقد انجذبنا إلى إمكانية دفع الحياة لعصر جديد من جانبه بقول سيباستيان سوهل ، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل - سيمنح المديران لتروساردي رؤية قوية ومميزة. يسعدني أنا والفريق بأكمله أن نبدأ في هذا المسار الجديد معهم ؛ بهدف تقديم تجربة نمط حياة للسوق.عصرية ومسؤولة ".



بالتوازي مع أدوارهم في Trussardi ، سيستمر ايشك وهوسيبي في متابعة علامتهم التجارية GmbH.



ستكون مجموعة خريف وشتاء 2022 هي المجموعة الأولى التي يوقعها المخرجون المبدعون الجدد لشركة Trussardi ، وهي علامة تجارية تأسست في بيرغامو عام 1911 كشركة لتصنيع القفازات ، يسيطر عليها اليوم صندوق الأسهم الخاصة الإيطالي QuattroR. (أنسامد).



