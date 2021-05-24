فيديز- ليلي : إطلاق ستة ملمعات أظافر شبه دائمة

(أنسامد) - مايو 24 - روما - فيديز ، حلمي إطلاق خط طلاء
الأظافر الخاص بي خاصة بعد الظهور الأول مع ليلى لمستحضرات التجميل
، جل ملمع له ولها.
يقول فيديز "لدي حلم ، أريد إطلاق خط طلاء الأظافر الخاص بي.
يؤكد فيديز الذي ظهر لأول مرة في 20 مايو في مستحضرات التجميل مع
Layla Cosmetics ومجموعة "Noon by Fedez" ، مينا جل البولندية التي
تم إنشاؤها بالتعاون مع الفنان الإيطالي.
تتكون المجموعة من ستة ملمعات أظافر شبه دائمة ومجموعة خاصة
للمبتدئين ، تدين باسمها إلى Fedez الذي استوحى المجموعة من لون
وضوء الشمس حال ذروتها.
فيما يلي ألوان مثل "Moon Safari" ، وهي طبقة علوية شفافة من
الفلورسنت يمكن وضعها على أي لون لجعلها تتوهج في الظلام أو
"Slime" ، وهو لون أصفر نيون ساطع مع تناسق المادة المكون منها و
هي تشبه المادة التي يلعب بها الأطفال.
"الاجتماع مع فيديز - كما تقول بابيلا سبانيولو ، الرئيس التنفيذي
لشركة Layla Cosmetics - ينبع من الرغبة المشتركة في ابتكار شيء
فريد لعشاق طلاء الاظافر وهو منتج يتيح للجميع التعبير عن شخصيتهم
. . قررت شركة Fedez and Layla Cosmetics التبرع بجزء من المبيعات
لمشروع "الضيوف الصغار" التابع لمؤسسة Fondazione Pangea Onlus ،
وهو مشروع لدعم النساء والأطفال ضحايا العنف. (أنسامد).