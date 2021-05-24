فيديز- ليلي : إطلاق ستة ملمعات أظافر شبه دائمة

(أنسامد) - مايو 24 - روما - فيديز ، حلمي إطلاق خط طلاء الأظافر الخاص بي خاصة بعد الظهور الأول مع ليلى لمستحضرات التجميل ، جل ملمع له ولها.



يقول فيديز "لدي حلم ، أريد إطلاق خط طلاء الأظافر الخاص بي.



يؤكد فيديز الذي ظهر لأول مرة في 20 مايو في مستحضرات التجميل مع Layla Cosmetics ومجموعة "Noon by Fedez" ، مينا جل البولندية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع الفنان الإيطالي.



تتكون المجموعة من ستة ملمعات أظافر شبه دائمة ومجموعة خاصة للمبتدئين ، تدين باسمها إلى Fedez الذي استوحى المجموعة من لون وضوء الشمس حال ذروتها.



فيما يلي ألوان مثل "Moon Safari" ، وهي طبقة علوية شفافة من الفلورسنت يمكن وضعها على أي لون لجعلها تتوهج في الظلام أو "Slime" ، وهو لون أصفر نيون ساطع مع تناسق المادة المكون منها و هي تشبه المادة التي يلعب بها الأطفال.



اما العبوة ، التي صممها Fedez ،فهي من النوع المستدام زجاجة مغلفة في الواقع بغشاء حيوي يحل محل البلاستيك (Earthfirst © PLA BCFB).



"الاجتماع مع فيديز - كما تقول بابيلا سبانيولو ، الرئيس التنفيذي لشركة Layla Cosmetics - ينبع من الرغبة المشتركة في ابتكار شيء فريد لعشاق طلاء الاظافر وهو منتج يتيح للجميع التعبير عن شخصيتهم . . قررت شركة Fedez and Layla Cosmetics التبرع بجزء من المبيعات لمشروع "الضيوف الصغار" التابع لمؤسسة Fondazione Pangea Onlus ، وهو مشروع لدعم النساء والأطفال ضحايا العنف. (أنسامد).



