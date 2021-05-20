أرماني:عودة عروض الأزياء في يونيو للرجال

(أنسامد) - مايو 20 - روما - اعلنت دار ازياء جورجيو ارماني عن عودة عروض أزياء حقيقية غير رقمية لمجموعة Armani Group جورجيو أرماني للرجال لربيع وصيف 2022 ومجموعة جورجيو أرماني بريفيه للأزياء الراقية بحضور الجمهور ، يوم الاثنين 21 يونيو والثلاثاء على التوالي 6 يوليو.



سيعقد عرض أزياء جورجيو أرماني في ساحة فيا بورغونوفو 21 ، المكان الذي استضاف تاريخياً عروض أزياء العلامة التجارية قبل افتتاح مسرح أرماني تياترو دي فيا بيرجونيون.



وبدلاً من ذلك ، سيُقام عرض أزياء Privé في باريس ، خلال أسبوع الهوت كوتور ، في مقر السفارة الإيطالية ، وهو مكان رمزي يبرز إيطاليا في عاصمة الهوت كوتور.



يؤكد بيان الدارالعودة إلى الحضورتقرر بعد التحسن العام الحالي في الوضع الصحي.: حيث سيحترم تنظيم عروض الأزياء قواعد التباعد والسلامة المنصوص عليها في القانون وسيخضع التنظيم الفعلي للأحداث على أي حال وفق الوضع القائم للحالة الصحية في حينه. (أنسامد).



