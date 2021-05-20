أرماني:عودة عروض الأزياء في يونيو للرجال

(أنسامد) - مايو 20 - روما - اعلنت دار ازياء جورجيو ارماني عن
عودة عروض أزياء حقيقية غير رقمية لمجموعة Armani Group جورجيو
أرماني للرجال لربيع وصيف 2022 ومجموعة جورجيو أرماني بريفيه
للأزياء الراقية بحضور الجمهور ، يوم الاثنين 21 يونيو والثلاثاء
على التوالي 6 يوليو.
سيعقد عرض أزياء جورجيو أرماني في ساحة فيا بورغونوفو 21 ،
المكان الذي استضاف تاريخياً عروض أزياء العلامة التجارية قبل
افتتاح مسرح أرماني تياترو دي فيا بيرجونيون.
وبدلاً من ذلك ، سيُقام عرض أزياء Privé في باريس ، خلال أسبوع
الهوت كوتور ، في مقر السفارة الإيطالية ، وهو مكان رمزي يبرز
إيطاليا في عاصمة الهوت كوتور.
يؤكد بيان الدارالعودة إلى الحضورتقرر بعد التحسن العام الحالي في
الوضع الصحي.: حيث سيحترم تنظيم عروض الأزياء قواعد التباعد
والسلامة المنصوص عليها في القانون وسيخضع التنظيم الفعلي للأحداث
على أي حال وفق الوضع القائم للحالة الصحية في حينه. (أنسامد).