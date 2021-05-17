تصميم مجموعة ازياء رقمية سريعة.. الموضة لمكافحة التلوث

(أنسامد) - مايو 17 - روما - تم تصميم مجموعة من الملابس الرقمية لزيادة الوعي العام بالضرر البيئي والتلوث الناجم عن الموضة "التي تستخدم لمرة واحدة" في اطار مبادرة مؤسسة Acqua الخيرية التي تعمل في مجال الفن بمشاريع تركز على موضوع الحماية والحفاظ على المياه ، مع الفنانتين آنا نازاريتسكايا وداريا الكينا.



أطلق المبدعون مشروع "مساحة التغيير" ، وهو مشروع رقمي لمكافحة التأثير البيئي لصناعة الأزياء السريعة ، بالنظر إلى أن الموضة هي الصناعة الثانية التي تستهلك أكبر قدر من المياه في العالم وتساهم في 10٪ من انبعاثات الكربون وفي 20٪ من مياه الصرف الصحي العالمية.



الإجابة على هذه المشكلة ، بالنسبة للمؤسسة الخيرية ، هي `` الملابس الافتراضية '': ستتوفر المجموعة الرقمية على الموقع الإلكتروني وعلى صفحة Instagram الخاصة بـ Alteration space و Acqua Foundation ، حيث سيتمكن كل داعم من خلال تبرع صغير لاختيار ملابسهم الرقمية الخاصة.



بعد ذلك ، سيقوم الفنانون بصياغة صورة جديدة من خلال دمج الزي الرقمي مع الصورة التي تم تحميلها من قبل الداعم.



ستدعم التبرعات مشروع تضامن في جنوب السودان بالتعاون مع Amref Health Africa - إيطاليا.



تعمل Amref علي تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية ، والأمن الغذائي والتغذوي للسكان من خلال تدريب "أبطال المياه الآمنة" ، والمروجين الشباب للنظافة واستخدام المياه النظيفة.



(أنسامد).



