Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
موضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

موضة - عروض أزياء
افتتاح اول فرع للعلامة التجارية الامريكية سوبريم في ايطاليا
    (أنسامد) - مايو 9 - روما - تم افتتاح أول متجر في إيطاليا اليوم للعلامة التجارية الامريكية سوبريم و قد توافد الشباب منذ ساعات اليوم الاولي امام ابواب المحل انتظارا للافتتاح.

    افتتح المحل في كورسو غاريبالدي في ميلانو. لجعل الطابور الطويل منظمًا ، تم ترتيب الحواجز حول المتجر ، والتي ينظر منها الأولاد إلى داخل المتجر.

    اجتمع العديد من الشباب في ميلانو هذا الصباح لافتتاح أول متجر إيطالي لعلامة تجارية أمريكية "سوبريم" "عبادة". بعض التجمعات أمام المحل الثالث عشر في عالم العلامة التجارية المتخصصة في ملابس الشارع: احتياطات تجنب أن يتدفق العملاء وخاصة الأولاد للبحث عن الملابس ذات الشعار الأبيض والأحمر والتي يعاد بيعها في السوق الثانوية بأسعار مرتفعة . (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جدارية المغني فيديز يحمل ميكروفوناً يعلوه رمز تلفزيون الدولة

    ألبوم الصور