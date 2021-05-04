دار جوتشي تحتفل بمرور 100 عام علي نشأتها

(أنسامد) - مايو 4 - روما - تحتفل دار جوتشي للازياء بمرور 100 عام علي نشأتها في نادي سافوي حيث ولدت الفكرة في راي جوتشيو جوتشي ..



ولهذا قرر المدير الفني للدار اليساندرو ميشيل الاحتفال بعرض مجموعة جديدة تعكس ارث الماركة العالمية و تاريخها .



و يقول اليساندرو في هذا الصدد ان الماضي لا يعني الخمول و التكرار و لكنه علي النقيض يعكس ما تعنيه فكرة الحركة و التغيير.



و بهذه المناسبة تم انتاج فيلم يشارك فيه حوالي 94 ولد و فتاة تحت عدسات البابارازي الذين تفضحهم فلاشات كاميراتهم تحت امطار لندن مصحوبة باغنية يتكرر فيها اسم العلامة جوتشي علي مدخل نادي سافوي الواقع علي نهر التايمز..نفس المكان الذي شهد بدايات جوتشي قبل ان يعود الي فلورنسا و راسه يعج بالافكار و تصميمات الحقائب الفاخرة حيث شرع في انشاء شركة المصنوعات الجلدية التي كانت النواة الرئيسية للعلامة التجارية. (أنسامد).



