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موضة - عروض أزياء
عرض أزياء الرجال في أسبوع الموضة في ميلانو في يونيو
    (أنسامد) - مايو 2 - روما - أعلنت الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية في بيان لها أن الدورة القادمة من عرض أزياء الرجال ضمن أسبوع الموضة في ميلانو ستقام في الفترة من 18 إلى 22 يونيو 2021.

    وأضاف البيان : بعد تأكيد الحكومة على إمكانية تنفيذ الأحداث والمعارض اعتبارًا من 15 يونيو، في شكل مادي، نأمل أن يشمل أسبوع الموضة في ميلانو تنظيم عروض رقمية وأحداث مادية بحضور الجمهور.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو تعود للحياة تدريجيا

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