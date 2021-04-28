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موضة - عروض أزياء
جوتشي و فيسبوك يتعاونان ضد السلع المقلدة
    (أنسامد) - أبريل 28 - روما - تعاونت دار الأزياء الإيطالية Gucci و Facebook في معركة قانونية ضد بيع سلع تحمل علامات تجارية مزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    فشلت غوتشي وفيسبوك في رفع دعوى قضائية مشتركة في كاليفورنيا ضد شخص يُزعم أنه انتهك بشكل متكرر قواعد Facebook و Instagram للترويج لبيع سلع مقلدة عبر الإنترنت. (أنسامد).

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