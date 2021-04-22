إيطاليا: الموضة تحيي قرية تعدين قديمة

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - بخلفية ليست معتادة كتلك التجهيزات التي تحدث في عروض الأزياء المتلألئة بالأماكن الراقية، باتت قرية التعدين القديمة "أسبروني"، الواقعة في التلال الخضراء لـ "سولتشي أجلسينتي"، بجنوب غرب سردينيا، موقعا جديدا لعروض الأزياء للمجموعات الجديدة من الملابس.



استطاعت الموضة أن تعيد هذه القرية المهجورة إلى الحياة، من خلال مشروع ترميم مهم لتتحول إلى قبلة لعروض الأزياء في إيطاليا، بحسب مصمم الأزياء من سردينيا، فيليب جراندولي، الذي اختار هذا المكان لمجموعة خريف وشتاء 2021- 2022 الجديدة.



ونجح جراندولي في جمع 40 محترف من أجل تصوير وإخراج فيلم مدته 10 دقائق ونصف حول هذه المجموعة والقرية، والذي سيتم بثه غدا الجمعة صباحا، على موقعه www.filippograndulli.it، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي.



ويعبر موضوع المجموعة الجديدة بشكل جيد عن الحالة المزاجية لهذه الفترة في ظل جائحة كورونا، إذ تحمل المجموعة عنوانا "سو فيلي" أو "الغضب". (أنسامد).



