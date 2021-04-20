روميزون الابداع..صنع في ايطاليا..تحتفل بميلاد روما

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - يقام يوم 21 ابريل معرضا بمناسبة يوم ميلاد روما مشروع لدراسة العلاقة بين الازياء و الموضة و السينما والمسلسلات الناجحة والعاب الفيديو بعالمها الافتراضي تعود كلها من جديد خلال هذا الاسبوع حيث سيفتح الارشيف و منتجات ورش الملابس و الحلي .تقام هذه الاحتفالية تحت رعاية عمدة روما فيرجينيا راجي و يقوم بالتنظيم زيتيما بروجيتو التي سخرت جهدها لابراز الاحداث السينمائية الاكثر شهرة.



تتركز اعمال الورش علي الاكسسوارات المستخدمة بشكل خاص بينما يقوم البودكاست باعادة كتابة تاريخ رانكاتي الذي يصنع من اكثر من قرن اكسسوارات العروض و بيرانتوني وهي مؤسسة شابة متخصصة في صناعة الاحذية .



كما سيتم عرض قطع من الاثاث المستخدمة والاسلحة و المجوهرات والاكسسوارات المستخدمة في سبارتاكوس والاحذية المصنوعة يدويا والمستخدمة ذا كينجز مان وجيمز اوف ثرونز و كرويلا. (أنسامد).



