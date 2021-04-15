دراسة..الكعوب العالية تفقد عرشها بسبب كوفيد - 19

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - رغم اهتمام نجمات العالم بارتداء الكعوب العالية حيث عادت أريانا غراندي لتحلق على ارتفاع 12 سم من صنادل فيرساتشي الجديدة وكذلك كاتي هولمز وكاردي بي ودوا ليبا .



ليس لدى المؤثرين شك (أو اختيار) ، ولكن بالنسبة لغالبية النساء ، فإن مستقبل الكعب ، وخاصة الكعب الخنجر ، في خطر.



الأرقام في متناول اليد. و تؤكد ان الأشهر التي قضتها النساء في المنزل غيرت مفاهيم الكعوب حيث احتلت مكانها الأحذية الرياضية أو أحذية الباليه .



خلال عام 2020 ، تراجعت مبيعات الأحذية ذات الكعب العالي إلى النصف تقريبًا (ناقص 45٪) وفقًا لمجموعة أبحاث السوق ، والسبب واضح ، بدون مكاتب وحانات وحفلات لا حاجة لارتداء ملابس كاملة.



اصبحت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مثالا يحتذي فهي تحب ارتداء كونفيرس حتى في المناسبات الرسمية ،في مواجهة ميلانيا ترامب وكعوبها المدببة القاتلة: فهي تضعها في كل مناسبة ، حتى في أكثر الظروف غير المريحة. (أنسامد).



