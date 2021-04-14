عائلة رعوية تمثل دولتشي اند جابانا في مشروعها الرقمي

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - تم اختيار عائلة رعوية من Lunigiana لتمثل دار ازياء دولتشي اند جابانا في مشروعها الرقمي.



تشرح الدار أن العائلة التي اختارها دار الأزياء الراقية المعروفة هي عائلة Boschetti di Tavernelle ، في بلدية Licciana Nardi ، والمعروفة بنشاطها الرعوي التاريخي وقبل كل شيء بإنتاجها الممتاز للأجبان ، تبيع أيضًا من خلال شبكة سوق Campagna Amica.



التقط صور أفراد عائلة Boschetti المصور Mattia Crocetti في أوقات مختلفة من يوم العمل ، هي جزء من المشروع الرقمي للدار الذي أسسه المصممون Domenico Dolce و Stefano Gabbana ، الذين أرادوا تكريم فكرة الأسرة والقيم التي تمثلها ، مقارنة بين المزيد من الأجيال.



تقول رئيسة كولديريتي ماسا كرارا - الحملة هي قلب المشروع الزراعي.



في Lunigiana ، اثنان من كل ثلاث مزارع مدارة عائليًا ، والتي ينتمي رابطها إلى تاريخ هذه الأرض...ستكون حملة D&G قوة دافعة غير عادية. للترويج للمزرعة وبشكل غير مباشر لمنطقة Lunigiana مما سيسهم في إحياء ما بعد Covid " (أنسامد).