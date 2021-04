براد بيت يصمم مجموعة كبسولات بريوني

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - تعاون النجم براد بيت مع علامة Brioni التجارية ، التي يشهد عليها ، من أجل مجموعة الكبسولة "BP Signature" ، وهي خزانة ملابس كاملة مكونة من سبع قطع تتضمن بدلة كروازيه ، وقميص بولو من الكشمير بأكمام طويلة و جاكيت رياضي من كشمير مزدوج ومعطف غير مُبطن وجاكيت سهرة مخملي مع بنطلون من الصوف وقميص سهرة قطني...



ملابس السهرة مستوحاة من الازياء التي ارتداها بيت خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 حيث فاز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Once Upon a Time in ...



تحتوي جميع الملابس في المجموعة على توقيع براد بيت .



يقول نوربرت ستومبفل ، مدير التصميم في بريوني "لقد كان من دواعي سروري العمل مع براد بيت على ابتكار ملابس" BP Signature ". لقد كانت فرصة لابتكار شيء بسيط ومريح ، دون التنازل عن الأناقة والصقل.



و يضيف نوربرت الجمال في هذه المجموعة يكمن في تنوعها ، حيث إنها تترك لكل رجل حرية ارتداء هذه الملابس كما يفضل (أنسامد).