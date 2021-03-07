فيرساتشي تطرح مجموعتها للشتاء القادم

(أنسامد) - مارس 7 - روما - طرحت دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي" مجموعتها لفصل الشتاء القادم عبر شبكة الإنترنت، بعد فترة وجيزة من انتهاء أسبوع الموضة في ميلانو، حيث قدمتها جيجي حديد وشقيقتها بيلا حديد، إلى جانب إيرينا شايك وفيتوريا سيرتي.



وقالت دوناتيلا فيرساتشي : إن تنظيم حدث رقمي له مميزاته، منوهة أنه تم تقديم المجموعة خارج رزنامة عروض الأزياء في ميلانو. وأضافت : لقد أدركت أن هذا هو المستقبل حقًا، طريقة جديدة لعرض المجموعات.



عارضات الأزياء مثل الممثلات، وهن قادرات على إضفاء الحياة على الملابس، كما هو الحال عندما تلعب دور شخصية . تشكل مجموعة الشتاء المقبل أيضًا نقطة تحول للمجموعة التي اختارت شعار Greca لتشكيلتها للشتاء القادم.



جسّد ديكور العرض النقشة الجديدة من حيث الشكل الهندسي الثلاثي الأبعاد، فكان على شكل متاهة ضخمة حيث سار العارضون والعارضات على مستويات مختلفة.



ضمت التشكيلة مجموعة مختلفة من الأزياء، مثل التنانير، وسراويل قصيرة وفساتين برزت بعدة موديلات، منها الطويلة والمنمقة، أو الضيقة التي تبرز شكل الجسم، بالاضافة إلى الحقائب والأوشحة والأحذية. (أنسامد).



