دعوة من متحف اقمشة براتو لدعم المشاريع المستدامة بيئيا

(أنسامد) - مارس 3 - روما - تم توجيه دعوة للمبتكرين الشباب ،الطلاب أو المصممين أو رواد الأعمال أو المبتدئين أو الشركات الجديدة العاملة في قطاعي المنسوجات والأزياء وذاك لتقديم فكرة عمل أو مشروع أو نموذج أوليلابتكارية بيئية أو مستدامة يبدأ متحف المنسوجات في براتو اول المراحل التشغيلية لـلمشروع الأوروبي "Stand Up!" الممول من الاتحاد الأوروبي.



يستهدف المشروع مشاركة النساء والشباب دون سن 35 من توسكانا إلى بازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا ولاتسيو ، ليغوريا ، بوليا ، سردينيا ، صقلية ، تقدم برنامج تدريب متقدم يستمر حوالي ثمانية أسابيع وواحد سلسلة من المزايا بما في ذلك مساهمة قدرها 500 يورو للأربعة الاوائل .



التقديم للاشتراك في البرنامج مفتوح حتى 26 مارس.



يقول رئيس مؤسسة متحف فرانشيسكو نيكولا للنسيج ماريني"أنا فخور بعودة متحف المنسوجات إلي الانخراط بنشاط في موضوع الاقتصاد الدائري واستدامة سلسلة توريد المنسوجات والأزياء . (أنسامد).