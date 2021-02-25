كالكاتيرا..موعد مع الحداثة من زاوية الحنين للثمانينات

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - قال مصمم الازياء دانيل كالكاتيرا لقد جذبتني تلك المراة الكلاسيكية .. هذه البورجوازية القادمة من ميلانو التي تظهر متعبة بملابسها التي تعود الي الثمانينات علي لوحة الاعلانات في ميدان ديلا سكالا الهمتني بمجموعة الشتاء القادم التي ستقدم اونلاين في ميلانو.



اضاف المصمم الذي يبلغ من العمر 47 عاما انني كنت علي موعد مع تلك الصورة التي صحبها ضجيج الترام في ذاكرتي ..وخرجت مجموعتي مفعمة بالذكريات وبدأت في البحث عن الخامات التي ساستخدمها مثل صوف بييلا التي كانت مشهورة في الثمانينات و التسعينات التي تميزت باشكالها المتعددة الاعراق و تطريزها الراقي .



قال كالكاتيرا ان الحداثة تعني القدرة على ارتداء الملابس مرة أخرى واضاف ان السراويل المهروضة فضفاضة جدا مع الموكاسان مع جيليه من الجلد ذو زراير علي شكل قرون مع الترنش كوت و ايشارب بابوشكا و نظارات بورجوا . (أنسامد).



