شركة ايطالية تنضم لمشروع بنغلاديش لتحول النفايات إلى أقمشة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - او في اس ovs هي الشركة الإيطالية الوحيدة التي انضمت إلى ما يسمي بشراكة الموضة الدائرية، وهو مشروع يروج له منتدي الموضة و شركة بي فور جي P4G التي تعمل في مجال الاقتصاد صديق البيئة مع رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش (Bgmea) وأكثر من 30 لاعبًا دوليًا في صناعة الأزياء ، والذي يهدف إلى إنشاء الانتقال إلى تدوير نظام الموضة وتقليل تراكم المخزون في البلدان المصدرة بسبب الوباء.



يقول بيان صادر من مقر الشركة في مدينة ميستري(البندقية) - ان الهدف هو تقليل إنتاج النفايات ، واستعادة النفايات من إنتاج المنسوجات ومنحها حياة جديدة من خلال تدويرها، وبالتالي خلق فوائد بيئية واقتصادية لسلسلة التوريد بأكملها.



تنطلق المبادرة في بنغلاديش ، أحد البلدان المصنعة الرئيسية في قطاع الملابس ، حيث يتراكم أكثر من 400 ألف طن من نفايات النسيج كل عام. بعد أسابيع قليلة من بدء المشروع ، قامت Ovs بالفعل بإشراك بعض الموردين الرئيسيين لجمع نفايات النسيج ، والتي سيتم تحويلها إلى خيوط وأقمشة للمجموعات التالية.



يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها بتقليل آثار الإنتاج والقضاء على الحاجة إلى عمليات صباغة جديدة ، وذلك بفضل استخدام النفايات الملونة بالفعل. سيتم تكرار المشروع في المستقبل أيضًا في سياقات أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا. (أنسامد).



