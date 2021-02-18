شركة ايطالية تنضم لمشروع بنغلاديش لتحول النفايات إلى أقمشة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - او في اس ovs هي الشركة
الإيطالية الوحيدة التي انضمت إلى ما يسمي بشراكة الموضة الدائرية،
وهو مشروع يروج له منتدي الموضة و شركة بي فور جي P4G التي تعمل في
مجال الاقتصاد صديق البيئة مع رابطة مصنعي ومصدري الملابس في
بنغلاديش (Bgmea) وأكثر من 30 لاعبًا دوليًا في صناعة الأزياء ،
والذي يهدف إلى إنشاء الانتقال إلى تدوير نظام الموضة وتقليل تراكم
المخزون في البلدان المصدرة بسبب الوباء.
يقول بيان صادر من مقر الشركة في مدينة ميستري(البندقية) - ان
الهدف هو تقليل إنتاج النفايات ، واستعادة النفايات من إنتاج
المنسوجات ومنحها حياة جديدة من خلال تدويرها، وبالتالي خلق فوائد
بيئية واقتصادية لسلسلة التوريد بأكملها.
تنطلق المبادرة في بنغلاديش ، أحد البلدان المصنعة الرئيسية في
قطاع الملابس ، حيث يتراكم أكثر من 400 ألف طن من نفايات النسيج كل
عام. بعد أسابيع قليلة من بدء المشروع ، قامت Ovs بالفعل بإشراك
بعض الموردين الرئيسيين لجمع نفايات النسيج ، والتي سيتم تحويلها
إلى خيوط وأقمشة للمجموعات التالية.
يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها بتقليل آثار الإنتاج والقضاء
على الحاجة إلى عمليات صباغة جديدة ، وذلك بفضل استخدام النفايات
الملونة بالفعل. سيتم تكرار المشروع في المستقبل أيضًا في سياقات
أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا. (أنسامد).