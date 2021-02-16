اعادة فتح متحف فيلاتوايو دي كاراجليو

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - أعيد فتح متحف فيلاتوايو دي كاراجليو من ايام الثلاثاء الي الجمعة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر الي الساعة السادسة مساءا بالحجز لمجموعات لا تزيد عن 10 أشخاص.



من الممكن ايضا القيام بجولة إرشادية في متحف مصنع الحرير وذلك حتي 31 مارس كما يمكن زيارة متحف تاريخ السينما الإيطالية بين الصور الفوتوغرافية والأزياء "تم إعدادها بدقة.



يضم مصنع الحرير القديم Caragliese. سبعة عشر من فساتين المسرح وسبعين لقطة مصورة وايضا معرض السينما الصامتة يصور عصرها الذهبي في أوائل القرن العشرين . (أنسامد).



